Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС

Це має на меті забезпечити підтримку економіки України в умовах війни.

Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Але разом з тим були запропоновані обмеження щодо імпорту.

Про це повідомляє The Guardian.

Єврокомісія пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі, зокрема, призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік. Це має на меті забезпечити підтримку економіки України в умовах війни.

При цьому Європейська комісія у свою пропозицію включила так званий "запобіжник" для аграріїв з країн ЄС, щоб придушити протести у Франції та інших країнах-членах ЄС.

Як йдеться у заяві ЄК, для чотирьох видів продукції з України (йдеться про м'ясо птиці, яйця і цукор) передбачається механізм "екстреного гальмування", щоб стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів у 2022-2023 роках. Це передбачає, що у разі перевищення обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.

Видання зазначає, що у середі, 31 січня, французькі та бельгійські фермери встановили десятки блокад на автомагістралях і під'їзних шляхах до великого контейнерного порту, щоб змусити уряди пом'якшити екологічні правила та допомогти захистити їх від зростання цін і дешевого імпорту.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Єврокомісія запропонувала продовжити "економічний безвіз" до червня 2025 року.

Як пояснив глава уряду, це означає, що українські підприємці зможуть і далі експортувати свою продукцію на європейські ринки без квот, мит і тарифів, а також дає додаткові можливості для українського бізнесу та посилює стійкість економіки.

"Окремо варто відзначити і позицію Єврокомісії щодо більш чітких інструментів контролю за обігом товарів таким чином, щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів на аграрних ринках. Це дозволить більш гармонійно інтегрувати українське сільське господарство в ЄС", - додав прем'єр.

Шмигаль також сподівається, що вдасться прибрати односторонні заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі ЄС з Україною діє з 4 червня 2022 року і продовжувався у 2023 році. Водночас, через невдоволення фермерів ЄС на кілька місяців 2023 року запроваджував тимчасові обмеження для деяких видів агропродукції, а окремі країни, зокрема Польща, продовжили їх і після скасування на рівні Євросоюзу, в односторонньому порядку.