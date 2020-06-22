Товарообіг у секторах роздрібної торгівлі вийшов на докризовий рівень - "ПриватБанк"

Найзначнішим падіння безготівкового обороту за час карантину було на ринку електроніки та побутової техніки

Згідно з аналізом обсягів оплат покупок картками в мережі торгових терміналів банку, в березні й квітні 2020 року у порівнянні з лютим безготівковий оборот в мережах продовольчих магазинів зріс на 25%

Товарообіг в основних секторах роздрібної торгівлі за підсумками травня 2020 року вийшов на докризовий рівень та практично досяг показників лютого 2020 року.

Про це повідомляє "ПриватБанк", який проаналізував кількість і обсяг оплат товарів банківськими картками в мережі POS-терміналів за 5 місяців 2020 року, зазначає "Економічна правда".

"З карантину без втрат на цей час виходить продуктовий ритейл.

Згідно з аналізом обсягів оплат покупок картками в мережі торгових терміналів банку, в березні й квітні 2020 року у порівнянні з лютим безготівковий оборот в мережах продовольчих магазинів зріс на 25%. У травні безготівковий оборот в продуктовій мережі був вищим в порівнянні з лютим на 23%.

Найбільше в перші місяці карантину виріс безготівковий оборот в мережі аптек і магазинів медичних товарів - в березні він збільшився в порівнянні з лютим на 30%. Водночас, в травні, безготівковий оборот в аптечній мережі впав на 18% в порівнянні з лютим", - йдеться у повідомленні.

Найзначнішим падіння безготівкового обороту за час карантину було на ринку електроніки та побутової техніки.

Якщо в березні падіння оборотів склало 10% в порівнянні з лютим, то у квітні - 43%. При цьому, в травні 2020 року обороти в цьому секторі торгівлі повернулися на докарантинний рівень.

"Також за підсумками травня 2020 року, практично докарантинного рівня досягли безготівкові обороти в мережах АЗС, де в квітні було відзначено падіння продажів на 20%", - додали у банку.

Нагадаємо, що у Мінфіні вважають, що у червні зупинилося падіння економіки