Транспорт і локдаун: Криклій не виключає обмеження щодо кількості пасажирів

Що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що "принципово весь транспорт працюватиме", проте не виключає запровадження обмежень у роботі транспорту, зокрема щодо кількості пасажирів у салоні.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє "Економічна правда".

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт працюватиме - внутрішньообласний, міжміський, міський і всі інші види транспорту", - запевнив Криклій.

Міністр підтвердив, що у Кабміні тривають консультації щодо конкретних дат локдауну.

"Але що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде. Я не скажу, чи буде повний локдаун, наразі тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде. Я буду на цьому як міністр інфраструктури наполягати", - підкреслив він.

Він додав, що в містах виникали проблеми з обмеженням роботи транспорту під час першого локдауну.

"Тому позиція моя і моїх колег, зокрема, щоб транспорт працював", - наголосив Криклій.

Нагадаємо, що 1 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло - 745 123 особи, із них летальних випадків - 12 548, одужало - 355 172 особи.