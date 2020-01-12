Транспорт і локдаун: Криклій не виключає обмеження щодо кількості пасажирів
Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє "Економічна правда".
"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт працюватиме - внутрішньообласний, міжміський, міський і всі інші види транспорту", - запевнив Криклій.
Міністр підтвердив, що у Кабміні тривають консультації щодо конкретних дат локдауну.
"Але що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде. Я не скажу, чи буде повний локдаун, наразі тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде. Я буду на цьому як міністр інфраструктури наполягати", - підкреслив він.
Він додав, що в містах виникали проблеми з обмеженням роботи транспорту під час першого локдауну.
"Тому позиція моя і моїх колег, зокрема, щоб транспорт працював", - наголосив Криклій.
Нагадаємо, що 1 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло - 745 123 особи, із них летальних випадків - 12 548, одужало - 355 172 особи.
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