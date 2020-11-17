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Тренер Лопеса: Бій-реванш з Ломаченком не має сенсу

"Ломаченко не погодився включати опцію реваншу, оскільки всі б казали, що він боїться програти", - розповів тренер абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі американця Теофімо Лопеса
Батько і тренер абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі американця Теофімо Лопеса - Теофімо Лопес-старший заявив, що не бачить сенсу в реванші з українцем Василем Ломаченком.
Тренер Лопеса: Бій-реванш з Ломаченком не має сенсу Василь Ломаченко. Фото: sportanalytic.com

За словами тренера, його син виграв упевнено, плюс сам Ломаченко не включив опцію про проведення реваншу до контракту на перший бій, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com. 

"Для чого давати Ломаченку реванш? Щоб ми його нокаутували? Він і сам не піде на реванш. З цим хлопцем покінчено, - заявив Лопес-старший. - Якби бій вийшов "близьким", можливо, реванш відбувся б. Ми б могли дати йому ще один шанс, але він не хотів залишати нам жодних шансів. У контракті не було опції реваншу. Цей хлопець нас не поважав. Він хотів показати усьому світу, що ми фальшивки, що ми несправжні. Ломаченко не погодився включати опцію реваншу, оскільки всі б казали, що він боїться програти".

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17 11 2020 12:44
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