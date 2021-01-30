Американець Тревор Браян став тимчасовим чемпіоном WBA в суперважкій вазі.

У ніч на 30 січня в Голлівуді (штат Флорида, США) Браян достроково переміг канадця Бермейна Стіверна, повідомляє "Укрінформ". У 11-му раунді Тревор двічі відправляв суперника на настил, після чого продовжив атакувати, змусивши суддю зупинити бій.

Раніше поєдинок з Браяном мав провести володар пояса WBA Regular Мануель Чарр, але йому не вдалося відправитися на бій в США, і його понизили в рейтингу до "чемпіона у відпустці". Останній поєдинок Чарр провів в листопаді 2017 року.

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