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Тревор Браян став тимчасовим чемпіоном WBA в суперважкій вазі

Браян достроково переміг Бермейна Стіверна
Американець Тревор Браян став тимчасовим чемпіоном WBA в суперважкій вазі.
Тревор Браян став тимчасовим чемпіоном WBA в суперважкій вазі Фото: з вільних джерел

У ніч на 30 січня в Голлівуді (штат Флорида, США) Браян достроково переміг канадця Бермейна Стіверна, повідомляє "Укрінформ". У 11-му раунді Тревор двічі відправляв суперника на настил, після чого продовжив атакувати, змусивши суддю зупинити бій.

Раніше поєдинок з Браяном мав провести володар пояса WBA Regular Мануель Чарр, але йому не вдалося відправитися на бій в США, і його понизили в рейтингу до "чемпіона у відпустці". Останній поєдинок Чарр провів в листопаді 2017 року.

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30 01 2021 14:20
ТЕГИ: бокс
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