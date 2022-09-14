Трейлер Русалоньки зібрав рекордну кількість переглядів

Перший тизер Русалоньки з актрисою Холлі Бейлі у головній ролі зібрав понад 104 мільйони переглядів.

Компанія Disney, що опублікувала перший трейлер фільму Русалонька, головну роль якої зіграла темношкіра актриса та співачка Холлі Бейлі, зібрав понад 104 млн переглядів. Про це повідомляє Variety.

Ролик спочатку відправляє глядачів у подорож океаном, перш ніж показати підводне життя Аріель, яка виконує пісню Part of Your World.

Зазначається, що тизер Русалоньки за переглядами випередив останні фільми Disney: Круеллу (68 мільйонів переглядів), Красуню і чудовисько (94 мільйони переглядів), Алладіна (74 мільйони переглядів) та Малефісенту 2 (62 мільйони переглядів).

Прем'єру фільму заплановано на травень 2023 року.

Раніше також повідомлялось, що на "Оскар-2023" Україну представлятиме фільм "Клондайк".