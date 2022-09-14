CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПерший тизер Русалоньки з актрисою Холлі Бейлі у головній ролі зібрав понад 104 мільйони переглядів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трейлер Русалоньки зібрав рекордну кількість переглядів
Русалонька. Фото: Dina Goldstein
Компанія Disney, що опублікувала перший трейлер фільму Русалонька, головну роль якої зіграла темношкіра актриса та співачка Холлі Бейлі, зібрав понад 104 млн переглядів. Про це повідомляє Variety.
Ролик спочатку відправляє глядачів у подорож океаном, перш ніж показати підводне життя Аріель, яка виконує пісню Part of Your World.
Зазначається, що тизер Русалоньки за переглядами випередив останні фільми Disney: Круеллу (68 мільйонів переглядів), Красуню і чудовисько (94 мільйони переглядів), Алладіна (74 мільйони переглядів) та Малефісенту 2 (62 мільйони переглядів).
Прем'єру фільму заплановано на травень 2023 року.
Раніше також повідомлялось, що на "Оскар-2023" Україну представлятиме фільм "Клондайк".
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14 09 2022 12:36 МЕДІА
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