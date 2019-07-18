Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Труба анонсував дві нові справи проти високопосадовців

"На даний час в нас є питання щодо законності, підставності закупівлі моторів на танки"
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів про два нових кримінальних проваджень, в яких фігурують високопосадовці.
Труба анонсував дві нові справи проти високопосадовців Фото: ukrinform.ua

За словами Романа Труби, цього тижня було проведено кілька обшуків на  бронетанкових заводах. "На даний час в нас є питання щодо законності, підставності закупівлі моторів на танки", - зазначив директор ДБР,  повідомляє "Українська правда".

"Крім цього, на цей період часу в нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні і закупівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів. До цієї схеми також причетні народні депутати України. На цей час все перебуває на початковій стадії, в розробці. Я обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати у цих кримінальних провадженнях", - інформує Труба.

Роман Труба також звернув увагу, що кількості працівників ДБР, встановлених законом 1500 осіб, недостатньо для роботи органу. 

Він висловив сподівання, що новий склад Верховної Ради "повернеться до потреб Державного бюро розслідувань".

Наразі Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних справ стосовно високопосадовців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2019 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.