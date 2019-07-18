Труба анонсував дві нові справи проти високопосадовців
За словами Романа Труби, цього тижня було проведено кілька обшуків на бронетанкових заводах. "На даний час в нас є питання щодо законності, підставності закупівлі моторів на танки", - зазначив директор ДБР, повідомляє "Українська правда".
"Крім цього, на цей період часу в нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні і закупівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів. До цієї схеми також причетні народні депутати України. На цей час все перебуває на початковій стадії, в розробці. Я обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати у цих кримінальних провадженнях", - інформує Труба.
Роман Труба також звернув увагу, що кількості працівників ДБР, встановлених законом 1500 осіб, недостатньо для роботи органу.
Він висловив сподівання, що новий склад Верховної Ради "повернеться до потреб Державного бюро розслідувань".
Наразі Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних справ стосовно високопосадовців.
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