Трюдо висловив підтримку розмові Шольца з путіним – Bloomberg

Зеленський цю розмову розкритикував.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити безпосередньо з Володимиром путіним в п’ятницю, заявивши, що для припинення війни знадобиться певна взаємодія з президентом росії.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg

Розмова Шольца з путіним розлютила президента України Володимира Зеленського, який у відеозверненні заявив, що росія заслуговує на ізоляцію, а телефонна розмова була саме тим, чого путін давно хотів.

Деякі європейські чиновники також не погодилися з рішенням Шольца, стверджуючи, що воно демонструє слабкість і мало вплине на путіна, повідомляє агенція.

Але коли його запитали про дзвінок Шольца, Трюдо сказав, що було б добре мати відкриту лінію зв’язку з путіним.

"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі", - сказав Трюдо в Перу на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

"Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не згодні", - додав він.

За його словами, Канада та її союзники все ще тісно співпрацюють із Зеленським.

"Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Володимира путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час", - сказав він.

Він вважає, що Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення конфлікту і можливо, є періоди, коли це може статися в найближчі місяці. Але він, не уточнив подробиць.

Проте припинення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США під час приходу адміністрації Дональда Трампа, сказав він.

"Давайте також будемо дуже відверті: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову Сполучених Штатів від підтримки України", - сказав Трюдо.

В п’ятницю стало відомо, що путін і Шольц планують вперше за два роки зідзвонитись.