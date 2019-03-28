Центренерго повторно виставлять на продаж у квітні 2019 року, - Фонд держмайна

Фонд державного майна України повторно виставить на продаж державне Центренерго у квітні 2019 року.

"Фонд державного майна разом з інвестиційним радником Ernst & Young продовжує роботу з підготовки Центренерго до продажу. Плани щодо приватизації цього активу незмінні, і в квітні ми повторно виставимо Центренерго на конкурс", - повідомив голова Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Він зазначив, що урядовий комітет з питань паливно-енергетичного комплексу схвалив продовження розміщення акцій Центренерго до 30 вересня 2019 року. Уряд має проголосувати за це рішення на найближчому засіданні

Раніше в уряді вирішили продовжити процес приватизації Центренерго. Нагадаємо, що продаж цієї компанії мав відбутися наприкінці 2018 року, проте його було скасовано через початок воєнного стану. Зазначимо, що наразі держава отримує доходи лише від "малої" приватизації, оскільки "велика", в межах якої планують продати такі компанії, як Одеський припортовий завод, президент готель, Центренерго та низку ТЕЦ, наразі заблокована. Однією з причин цього є відсутність попиту на великі державні компанії серед інвесторів, а також наявність судових процесів, які гальмують початок підготовки до приватизації.

План приватизації в 2018 році було виконано всього на 1%.