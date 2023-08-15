Центробанк Китаю знизив ключову ставку – Reuters

Сьогодні Центральний банк Китаю несподівано знизив ключову ставку вдруге за 3 місяці.

Це може свідчити про нарощення владою зусиль задля пом’якшення монетарної політики, щоб прискорити темпи відновлення економіки після антиковідних обмежень.

Про це повідомляє Reuters.

Аналітики вважають, що такий крок відкрив двері для потенційного зниження основної ставки кредитування Китаю наступного тижня.

РІзке зростання кредитування м ризиків дефляції в липні вимагали додаткових заходів пом’якшення монетарної політики, аби зупинити уповільнення темпів економічного відновлення через низьку довіру до фінансового ринку через ризики дефолту деяких забудовників.

"Ці чинники посилюють тиск на політиків і вимагають від них діяти швидко, перш ніж впевненість споживачів і бізнесу різко погіршиться", - заявив економіст китайського Commerzbank Томмі Ву.

Народний банк Китаю повідомив, що знизив ставку за однорічними середньостроковими кредитами деяким фінансовим установам на суму $55,3 млрд. на 15 базисних пунктів до 2,5% з попередніх 2,65%.

Це може підтримувати ліквідність банківської системи на рівні.

В той же час в опитуванні Reuters 20 учасників ринку з 26, або 77%, передбачали, що Центробанк залишить ставку MLF без змін, і лише 6 респондентів прогнозували незначне зниження ставки.

"Неочікуване зниження ставок було швидкою реакцією на підтримку низьких кредитних даних і відновлення економіки Китаю, через що юань може девальвувати до 7,3 за долар США", - сказав головний валютний стратег Mizuho Bank Кен Чеун.

Він додав, що Банк міг мати намір підтримати середньострокове кредитування через асиметричне скорочення і відкрив шлях для зменшення LPR, аби підтримати слабкий сектор нерухомості.

Китайський Центральний банк також вклав $29 млрд через семиденні операції зворотного РЕПО, одночасно скоротивши витрати на запозичення на 10 базисних пунктів до 1,8% з 1,9%.

"Китай залишається винятком серед глобальних економік, оскільки його центробанк пом’якшує монетарну політику, щоб подолати дефляцію і підтримати відновлення, тоді як інші країни борються з високою інфляцією",- пише видання.