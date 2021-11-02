Церемонію "Оскара" проведуть одночасно у кількох місцях
Організатори мають намір зробити "пріоритетом здоров'я людей та безпеку всіх учасників", повідомляє "Укрінформ". Щоб забезпечити ефект "особистої присутності", церемонію транслюватимуть одночасно з декількох локацій.
"Щоб створити шоу з ефектом особистої присутності, якого чекає світова аудиторія, але при цьому дотриматися вимог через COVID-19, трансляція церемонії буде вестися з кількох місць, в тому числі зі знаменитого театру "Долбі"", - повідомив представник американської кіноакадемії.
Цей театр протягом багатьох років є традиційним місцем проведення церемонії вручення премії "Оскар".
Організатори обіцяють надати більш детальну інформацію трохи згодом. Також поки залишається невідомим, хто цьогоріч стане ведучим шоу.
Номінантів на премію оголосять 15 березня.
93-а церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 25 квітня 2021 року.
Нагадаємо, що церемонію "Оскар" перенесли з лютого на квітень 2021 року
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