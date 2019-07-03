НОВИНИРівень споживчих цін в Україні у лютому 2019 року зріс на 0,5% проти попереднього місяця. Порівняно з лютим 2018 року ціни зросли на 8,8%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни в Україні за місяць зросли на 0,5%, - Держстат
Найбільше у лютому зросли ціни на овочі та фрукти - на 6,6% та 3,6%
Фото: sug.kiev.ua
Так, за даними Держстату, найбільше у лютому зросли ціни на овочі та фрукти - на 6,6% та 3,6% відповідно. Суттєво здорожчали також ціни на залізничні квитки - на 5,1% за місяць. Водночас ціни на одяг та взуття навпаки впали - в середньому на 3,5%.
Загалом від початку року ціни в Україні зросли на 1,5%. Зокрема овочі здорожчали на 24,3%, гаряча вода та опалення - на 12,7%, а залізничні квитки на майже 11%.
Нагадаємо, що протягом грудня 2018 року рівень споживчих цін в Україні зріс на 0,8%. Від початку 2018 року ціни зросли на 9,8%.
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07 03 2019 16:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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