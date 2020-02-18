Цього тижня в Україні прогнозують до +12° і трохи дощу зі снігом

"18 лютого в Україні без опадів, лише в західних, вдень і в північних областях місцями невеликий дощ. У Карпатах та східній частині на дорогах місцями ожеледиця"

У вівторок, 18 лютого, в Україні переважно без опадів, вдень 4-12° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"18 лютого в Україні без опадів, лише в західних, вдень і в північних областях місцями невеликий дощ. У Карпатах та східній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східній частині 2-7° морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 12°", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попереджають про значну сніголавинну небезпеку 18 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей.

У Києві 18 лютого вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°. У Київській області також вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

19 лютого в Україні без опадів, 20 лютого місцями можливий невеликий сніг з дощем. Вночі та вранці у східних та південних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, 19 лютого на півдні країни та Прикарпатті до 11°.

У Києві і столичній області 19-20 лютого без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

21 лютого в Україні, крім заходу, 22 лютого у західних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла. У Карпатах 21 лютого без опадів, 22 лютого невеликий сніг, температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу.

У Києві і столичному регіоні 21 лютого невеликий мокрий сніг та дощ, 22 лютого без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.