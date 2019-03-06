ЦВК розподілила майже два мільярди гривень на позачергові вибори
"Під час сьогоднішнього засідання Комісія затвердила Розподіл коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, на загальну суму 1 млрд 949 млн 620 тис. гривень", - зазначили у ЦВК, повідомляє "Громадське".
Видатки ЦВК розподілені наступним чином:
На дільничні виборчі комісії виділено 1,220 мільярди гривень
Видатки ЦВК складають 406,8 мільйонів гривень
Резервні кошти складають 271,2 мільйони гривень
На окружні виборчі комісії розподілено 51,1 мільйони гривень.
Також на засіданні ЦВК затвердила середні норми видатків окружних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів.
"Затверджено Кошторис видатків Центральної виборчої комісії на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України, які здійснюються за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на суму 406 млн 802 тис. 43 гривні", - зазначили в ЦВК.
Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня.
1 червня Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій для проведення дострокових парламентських виборів.
Нагадаємо, що раніше ЦВК змінила правила зміни місця голосування: відтепер потрібен тільки паспорт і заява, ніяких довідок більше не потрібно.
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