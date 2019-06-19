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ЦВК зареєструвала списки "Голосу", "Свободи" і Радикальної партії

Зареєстровані 224 кандидати в народні депутати за списком ВО "Свобода"; 217 - Радикальної партії Олега Ляшка; 175 - політичної партії "Голос"
На засіданні 19 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 675 кандидатів у народні депутати, які включених до виборчих списків партій в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.
ЦВК зареєструвала списки "Голосу", "Свободи" і Радикальної партії Фото: electioninfo.org.ua

Зокрема, зареєстровані 224 кандидати в народні депутати за списком ВО "Свобода"; 217 - Радикальної партії Олега Ляшка; 175 - політичної партії "Голос"; 59 - ВО "Факел", повідомляє прес-служби ЦВК.

Таким чином станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків 5 політичних партій в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Крім того, ЦВК зареєструвала 179 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах, в тому числі 108 балотуються в порядку самовисування, 71 - висунуті політичними партіями.

Станом на 19 червня в одномандатних виборчих округах зареєстрований 761 кандидат в народні депутати, в тому числі 618 балотуються в порядку самовисування і 143 - висунуті політичними партіями.

Нагадаємо, перший партійний список на вибори в Раду - 164 кандидати в нардепи від "Громадянської позиції" - ЦВК зареєструвала 17 червня.

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19 06 2019 20:58
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