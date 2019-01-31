Тимчасовим главою Суспільного призначили Миколу Чернотицького
Повідомила член Наглядової ради Суспільного телебачення Світлана Остапа, інформує "Громадське".
За її словами, Чернотицький не був присутнім на засіданні наглядової ради, тому поки невідомо, чи погодиться він тимчасово очолити Суспільне.
Зазначимо, що Микола Чернотицький - член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури.
Остапа також розповіла, що, скоріш за все, на початку наступного тижня відбудеться ще одне засідання Наглядової ради НСТУ, на якому призначать конкурс із відбору нового постійного глави Суспільного.
Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.
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