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Тимчасовим главою Суспільного призначили Миколу Чернотицького

Микола Чернотицький - член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури
Наглядова рада "Національної суспільної телерадіокомпанії України" призначила виконувачем обов’язків глави Суспільного члена правління НСТУ Миколу Чернотицького. Конкурс із відбору нового очільника оголосять на наступному тижні.
Тимчасовим главою Суспільного призначили Миколу Чернотицького Фото:UA

Повідомила член Наглядової ради Суспільного телебачення Світлана Остапа, інформує "Громадське".

За її словами, Чернотицький не був присутнім на засіданні наглядової ради, тому поки невідомо, чи погодиться він тимчасово очолити Суспільне.

Зазначимо, що Микола Чернотицький - член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури.

Остапа також розповіла, що, скоріш за все, на початку наступного тижня відбудеться ще одне засідання Наглядової ради НСТУ, на якому призначать конкурс із відбору нового постійного глави Суспільного.

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

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31 01 2019 22:20
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