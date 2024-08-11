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Байден назвав нову причину, чому той знявся з виборів

11 серпня 2024, 20:09
Байден назвав нову причину, чому той знявся з виборів
Програш Трампу на президентських виборах це не єдина загроза, яка була.

Чинний президент США Джо Байден знявся з виборів, щоб не псувати електоральні рейтинги своїм однопартійцям, які балотуються до Конгресу. 

Своє зізнання він зробив в інтерв'ю каналу CBS

Байдена заявив, що він ухвалив своє історичне рішення наприкінці липня, через кілька тижнів після провальних дебатів із Трампом.

"Опитування, які ми проводили, показали, що це була гонка ніздря в ніздрю. Але те, що сталося, полягає в тому, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті думали, що я заподію їм шкоду під час перегонів. І я був стурбований, якщо я залишуся в перегонах, це буде тема, яка затьмарить виборчу кампанію до Конгресу", – додав він.

Байден зізнався, що вважав себе "перехідним президентом", коли вперше балотувався у 2020 році. 

"Я навіть не можу сказати, скільки мені років; мені важко це вимовити вголос. Тому – хоча це велика честь бути президентом – я вважаю, що маю зобов’язання перед країною зробити те, що [є] найважливішим, що ви можете зробити, а саме: ми повинні, ми повинні, ми повинні перемогти Трампа", – резюмував американський лідер. 

Нагадаємо, що 21 липня Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

 

Джо БайденВибори в США

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