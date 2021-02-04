У березні ринок нових легкових авто зріс на 45% – асоціація

Також у топ-5 Skoda та Volkswagen

У березні 2021 року в Україні реалізували та зареєстрували більше 9 тисяч авто - порівняно з минулим роком березневі реєстрації нових автомобілів зросли на 45%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром", пише "Економічна правда".

Зазначається, що відносно лютого 2021 року попит зріс на майже 43%.

"Також березень став найурожайнішим місяцем першого кварталу поточного року. Провідну позицію на ринку, як і торік, зберегла за собою Renault. У березні нові автомобілі цієї французької марки отримали 1256 українських реєстраційних номерів. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових Renault збільшилися на три відсотки", - йдеться у повідомленні.

Далі йде Toyota - 1171 авто (+77%). Замикає топ-3 KIA (646 авто, +12%).

Також у топ-5 Skoda (627 авто, у 2,3 рази більше відносно березня минулого року) та Volkswagen (525 авто).

"Бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів за підсумками березня став автомобіль Toyota RAV4, який обрали 644 покупця.

Всього у першому кварталі 2021 року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 21,1 тис нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - додали в асоціації.

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