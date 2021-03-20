Вартість розмитнення легкових автомобілів в Україні хочуть зменшити на 30% за 5 років
Про це повідомляється на сайті Офісу президента, пише "Економічна правда".
"Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після впровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшена на 30%. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг" Дія ", – йдеться в повідомленні.
За інформацією ОП, наразі через українську митницю щорічно проходить близько 500 тисяч автомобілів.
"Однак в результаті маніпулювання з вартістю транспортних засобів в кишенях "хабарників" осідає приблизно 150 мільйонів доларів, а втрати бюджету досягають 300-400 мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні.
У Нацраді пропонують передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.
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