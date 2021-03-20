Вартість розмитнення легкових автомобілів в Україні хочуть зменшити на 30% за 5 років

Наразі через українську митницю щорічно проходить близько 500 тисяч автомобілів

У Національній раді реформ пропонують впровадити нову модель розмитнення автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону, яка протягом 5 років дозволить знизити вартість їх легалізації на 30%.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, пише "Економічна правда".

"Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після впровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшена на 30%. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг" Дія ", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОП, наразі через українську митницю щорічно проходить близько 500 тисяч автомобілів.

"Однак в результаті маніпулювання з вартістю транспортних засобів в кишенях "хабарників" осідає приблизно 150 мільйонів доларів, а втрати бюджету досягають 300-400 мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні.

У Нацраді пропонують передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

Читайте також: У НБУ назвали причини прискорення інфляції до 7,5%