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Вартість розмитнення легкових автомобілів в Україні хочуть зменшити на 30% за 5 років

Наразі через українську митницю щорічно проходить близько 500 тисяч автомобілів
У Національній раді реформ пропонують впровадити нову модель розмитнення автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону, яка протягом 5 років дозволить знизити вартість їх легалізації на 30%.
Вартість розмитнення легкових автомобілів в Україні хочуть зменшити на 30% за 5 років Фото: kyiv.comments.ua

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, пише "Економічна правда".

"Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після впровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшена на 30%. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг" Дія ", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОП, наразі через українську митницю щорічно проходить близько 500 тисяч автомобілів.

"Однак в результаті маніпулювання з вартістю транспортних засобів в кишенях "хабарників" осідає приблизно 150 мільйонів доларів, а втрати бюджету досягають 300-400 мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні.

У Нацраді пропонують передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

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20 03 2021 10:53
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