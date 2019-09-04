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У березні ціни зросли на 0,9%, - Держстат

Інфляція пришвидшилась майже вдвічі
За березень 2019 року ціни в Україні зросли на 0,9%. У лютому інфляція в Україні складала 0,5%, тобто за місяць вона пришвидшилась майже вдвічі.
У березні ціни зросли на 0,9%, - Держстат Фото: Shutterstock

Від початку року зростання цін склало 2,4%. У річному вимірі (відносно березня 2018 року) ціни минулого місяця зросли на 8,6%, повідомляє Державна служба статистики України.

Зазначається, що у березні 2019 року найбільше зросли ціни на непродовольчі товари. Так одяг та взуття подорожчали в середньому на 11,3%, а послуги зв'язку здорожчали на 2,2%. Комунальні послуги зросли в ціні в середньому на 0,3%. Найбільше — послуги водопостачання (на 1,9%).

Ціни на продовольчі товари минулого місяця зросли на 0,4%. Найбільше здорожчали овочі (на 2,4%) та фрукти (на 1,7%). Водночас яйця навпаки впали у ціні на 5%.

Нагадаємо, Національний банк України не змінив розмір облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних. Це вже вчетверте.

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09 04 2019 18:42
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