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У більшості областей України буде плюсова температура, без опадів

Найхолодніше буде в Карпатах
У більшості областей України 5 грудня буде сухо, денна температура вище нуля, вночі місцями до -8...-12.
У більшості областей України буде плюсова температура, без опадів Фото: з відкритих джерел

5 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, удень +2...+4 градуси, передає Lb.ua.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, у Волинській і Рівненській областях 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -7...-12 градусів, удень -2...+3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, уночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень 0...+5 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Полтавській області вночі місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень 0...+5 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень 0...+5 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +1...+6 градусів.

Нагадаємо, що Поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.

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04 12 2019 15:40
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