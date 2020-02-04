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У Болехові поховали жінку, яка померла від коронавірусу : ВІДЕО

У соціальних мережах сестра померлої показала відео з похоронів
В Івано-Франківській області в породіллі посмертно виявили вірус. Жінка померла в обласному пологовому будинку 31 березня.
У Болехові поховали жінку, яка померла від коронавірусу : ВІДЕО 24 Канал

В Івано-Франківську в обласному пологовому будинку 31 березня померла породілля з підозрою на коронавірус, у померлої взяли зразки аналізів на тест. За результатами коронавірус було підтверджено 1 квітня. Як пишуть місцеві ЗМІ, жінка перебувала в пологовому будинку протягом останніх 20 днів. Її родичі вважають, що вона могла заразитися в медичному закладі. У соціальних мережах сестра померлої показала відео з похоронів, інформує WestNews.

Породілля з Болехова. Її госпіталізували до обласного пологового 10 березня з хронічною гіпертонією та проблемами ожиріння. Через високий тиск жінка перебувала в реанімаційному відділенні, але кашлю, температури чи інших ознак ГРВІ не мала.
 
29 березня у неї різко піднялася температура до 39 градусів, почали наростати явища дихальної недостатності. Тоді породілля зізналась, що напередодні приїхала з Польщі.  
 
За словами директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимира Чемного, до моменту, поки породілля не зізналась, що була за кордоном, вона лежала в палаті з чотирма жінками. Зараз їх усіх ізолювали – кожну в окремій палаті, усі пройшли експрес-тести на COVID-19, які показали негативні результати. Усі жінки почуваються добре.

Нагадаємо, що у кожній області буде визначено пологовий будинок, куди привозитимуть вагітних із коронавірусною хворобою.

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02 04 2020 14:20
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