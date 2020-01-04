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У кожній області визначать пологовий для вагітних з коронавірусом - Ляшко

За його словами, будуть заклади "зелені", до яких не повинні потрапляти вагітні з коронавірусом, і "червоні", які зосередяться на лікуванні хворих з коронавірусом
У кожній області буде визначено пологовий будинок, куди привозитимуть вагітних із коронавірусною хворобою.
У кожній області визначать пологовий для вагітних з коронавірусом - Ляшко Фото: yak-prosto.com

Про це на брифінгу 1 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в кожному пологовому будинку передбачені ізолятори, які приймають хворих з інфекційною хворобою. Водночас ми дали рекомендації керівникам обласних структурних підрозділів у кожній області визначити певний заклад, куди привозитимуть вагітних з коронавірусною хворобою для того, щоб виділити певні зелені й червоні зони", - сказав Ляшко.

За його словами, будуть заклади "зелені", до яких не повинні потрапляти вагітні з коронавірусом, і "червоні", які зосередяться на лікуванні хворих з коронавірусом.

Нагадаємо, що в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.

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01 04 2020 13:00
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