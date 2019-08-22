Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У бригадах "швидкої" працюватимуть парамедики й медтехніки

До 2025 року фельдшери й медсестри мають пройти перенавчання та отримати кваліфікацію "парамедик"
У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики. До 2025 року такі бригади працюватимуть паралельно з лікарськими й фельдшерськими.
У бригадах "швидкої" працюватимуть парамедики й медтехніки Фото: unian.ua

Уряд затвердив відповідні зміни до постанови "Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги", повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я

До 2025 року фельдшери й медсестри мають пройти перенавчання та отримати кваліфікацію "парамедик".

Зазначається, що парамедик - це фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг за сучасними стандартами на догоспітальному етапі й своєчасно транспортує постраждалого до лікарні.

Також до 2025 року мають перенавчитися та отримати кваліфікацію «екстрений медичний технік» водії. Вони будуть допомагати лікарям і парамедикам надавати професійну медичну допомогу. 

За рішенням керівника центру екстреної медичної допомоги до роботи бригади зможуть долучити стажерів, студентів, які проходять виробничу практику, лікарів-інтернів, лікарів-резидентів та інших осіб, які успішно пройшли підготовку з домедичної допомоги.

Нагадамєо, що у цих настановах зокрема окреслені нинішні результати і подальші етапи трансформації системи охорони здоров’я, яку команда МОЗ України розпочала у 2018 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2019 16:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.