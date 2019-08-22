У бригадах "швидкої" працюватимуть парамедики й медтехніки
Уряд затвердив відповідні зміни до постанови "Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги", повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
До 2025 року фельдшери й медсестри мають пройти перенавчання та отримати кваліфікацію "парамедик".
Зазначається, що парамедик - це фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг за сучасними стандартами на догоспітальному етапі й своєчасно транспортує постраждалого до лікарні.
Також до 2025 року мають перенавчитися та отримати кваліфікацію «екстрений медичний технік» водії. Вони будуть допомагати лікарям і парамедикам надавати професійну медичну допомогу.
За рішенням керівника центру екстреної медичної допомоги до роботи бригади зможуть долучити стажерів, студентів, які проходять виробничу практику, лікарів-інтернів, лікарів-резидентів та інших осіб, які успішно пройшли підготовку з домедичної допомоги.
Нагадамєо, що у цих настановах зокрема окреслені нинішні результати і подальші етапи трансформації системи охорони здоров’я, яку команда МОЗ України розпочала у 2018 році.
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