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У Чернівецькій області вже 10 медиків інфіковані COVID-19

"Серед інфікованих ми маємо 10 медичних працівників"
У Чернівецькій області серед інфікованих COVID-19 є 10 медичних працівників.
У Чернівецькій області вже 10 медиків інфіковані COVID-19 ukrinform.ua/

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УКРІНФОРМ.

"Серед інфікованих ми маємо 10 медичних працівників. Четверо з них були інфіковані на робочому місці. За результатами епідеміологічного дослідження встановлено, що шестеро медпрацівників інфікувалися не в лікарнях, а у своїх населених пунктах", - сказав Осачук.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області через коронавірус померли троє людей. Жертвами коронавірусу став один 65-річний чоловік 65 та дві жінки віком 58 та 68 років.

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02 04 2020 11:00
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