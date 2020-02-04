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У Чернівецькій області вже 10 медиків інфіковані COVID-19
"Серед інфікованих ми маємо 10 медичних працівників"
ukrinform.ua/
Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УКРІНФОРМ.
"Серед інфікованих ми маємо 10 медичних працівників. Четверо з них були інфіковані на робочому місці. За результатами епідеміологічного дослідження встановлено, що шестеро медпрацівників інфікувалися не в лікарнях, а у своїх населених пунктах", - сказав Осачук.
Нагадаємо, що у Чернівецькій області через коронавірус померли троє людей. Жертвами коронавірусу став один 65-річний чоловік 65 та дві жінки віком 58 та 68 років.
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