Жертви коронавірусу: у Чернівецькій області померли троє людей

У Чернівецькій області через коронавірус померли троє людей. Жертвами коронавірусу став один 65-річний чоловік 65 та дві жінки віком 58 та 68 років.

Про летальні випадки в області повідомила пресслужба Чернівецької ОДА, передає 24 КАНАЛ.

Що відомо про померлих

У ніч на 1 квітня померла жінка 1952 року народження з села Ломачинці Сокиринського району. 14 березня вона повернулася з Франції, де гостювала у доньки, а 27 числа звернулася до лікарні з симптоми коронавірусу. 29 березня прийшов результат ПЛР-тесту, який підтвердив діагноз. Того ж дня стан пацієнтки різко погіршився і її довелося перевести в реанімацію. Відомо, що окрім двосторонньої пневмонії, у хворої був цукровий діабет.

Жінці було 65 років. Вона звернулася за допомогою до лікарів Хотинської центральної районної лікарні 25 березня. До того три дні лікувалася вдома. 30 березня після обіду їй розпочали неінвазивну вентиляцію легень. Ввечері діагноз COVID-19 підтвердили лабораторно. 31 березня стан недужої різко погіршився, жінка померла.

Третя жертва – чоловік 58 років, його госпіталізували до Обласної клінічної лікарні 24 березня. З 27 березня хворий перебував у реанімації у важкому стані, а 28 березня у нього було підтверджено COVID-19. У ніч проти 30 березня його стан значно погіршився. Чоловік хворів також на цукровий діабет.

Важливо! Станом на 1 квітня на Буковині підтвердили 104 випадків захворювання на COVID-19. Перший випадок зараження виявили саме в Чернівецькій області. Наразі чоловік одужав.

Нагадаємо, що в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.