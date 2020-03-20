НОВИНИУ Чернівецькій області за добу 20 березня зафіксували 10 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом в Україні кількість заражених зросла до 39.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернівецький області 10 нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні у Чернівецькій області провели 27 аналізів, 17 були негативними, ще 10 — підтвердились
Про це повідомили в прес-службі МОЗ, передає "Громадське".
Сьогодні у Чернівецькій області провели 27 аналізів, 17 були негативними, ще 10 — підтвердились.
Всього у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 25 людей. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, 11 хворих з села Колінківці, 7 — з села Брусниця, по одному — в Хотині, Топорівцях, Лужанах, Їжівцях та Чернівцях.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 березня, у Львові зафіксували першого хворога на коронавірус. Це мешканець Львова, який повернувся з Німеччини.
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