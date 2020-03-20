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У Чернівецький області 10 нових випадків коронавірусу за добу

Сьогодні у Чернівецькій області провели 27 аналізів, 17 були негативними, ще 10 — підтвердились
У Чернівецькій області за добу 20 березня зафіксували 10 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом в Україні кількість заражених зросла до 39.
У Чернівецький області 10 нових випадків коронавірусу за добу

Про це повідомили в прес-службі МОЗ, передає "Громадське".

Сьогодні у Чернівецькій області провели 27 аналізів, 17 були негативними, ще 10 — підтвердились.

Всього у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 25 людей. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, 11 хворих з села Колінківці, 7 — з села Брусниця, по одному — в Хотині, Топорівцях, Лужанах, Їжівцях та Чернівцях.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 березня, у Львові зафіксували першого хворога на коронавірус. Це мешканець Львова, який повернувся з Німеччини.

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20 03 2020 22:20
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