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У дев'яти областях аварійні відключення – Укренерго

12 січня 2023, 11:53
У дев'яти областях аварійні відключення – Укренерго
Фото: np.pl.ua
Станом на 11.00 четверга в Україні зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго 12 січня.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведено ліміти споживання, що діють з 00.00 до 24.00. Вже у дев'яти областях їх було перевищено, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

 У компанії нагадали, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних і дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім того, ворогом тимчасово окуповано низку електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності могли дозволити повністю покрити потребу в електроенергії.

"Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ракетними і безпілотними атаками ворога. І спільними зусиллями це нам поступово вдається", – зазначили у компанії.

Енергетики закликали громадян розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему і знизити необхідність застосування обмежень.

Раніше повідомлялось, що енергетики росії допомагали своїм військовим атакувати енергосистему України.

енергозбереженняУкренерговідключення світла

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