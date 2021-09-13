CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНеобіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року, відтепер доступні у "Дії" – він підтягнеться автоматично до переліку документів.
ФОТО: ДІЯПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дії з’явилися небіометричні закордонні паспорти
В Україні електронним закордонним паспортом можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Водночас для виїзду за кордон він не підійде
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Дія" у Telegram.
У "ДІї" нагадують, що в Україні електронним закордонним паспортом можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Водночас для виїзду за кордон він не підійде.
Наразі на платформі доступні ID-картка, біометричний закордонний паспорт та небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.
ФОТО: ДІЯ
Паспорти-книжечки старого зранку не відображається.
Нагадуємо, що 23 серпня набув чинності закон, який прирівнює в Україні електронні паспорти до паперових.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 09 2021 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Внаслідок автобусної аварії у Туреччині травмувалися 35 українців - МЗС
- ФОТО Острів біля Сицилії постраждав від торнадо: двоє загиблих, 9 поранених
- ФОТО На кордоні з Польщею в мікроавтобусі знайшли товарів Apple на 17,5 мільйона