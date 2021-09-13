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У Дії з’явилися небіометричні закордонні паспорти

В Україні електронним закордонним паспортом можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Водночас для виїзду за кордон він не підійде
Необіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року, відтепер доступні у "Дії" – він підтягнеться автоматично до переліку документів.
У Дії з’явилися небіометричні закордонні паспорти Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Дія" у Telegram.
 
У "ДІї" нагадують, що в Україні електронним закордонним паспортом можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Водночас для виїзду за кордон він не підійде.
 
Наразі на платформі доступні ID-картка, біометричний закордонний паспорт та небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.
 

ФОТО: ДІЯ
 
Паспорти-книжечки старого зранку не відображається.
 
Нагадуємо, що 23 серпня набув чинності закон, який прирівнює в Україні електронні паспорти до паперових. 
 
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13 09 2021 13:51
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