НОВИНИНа Дніпропетровщині місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Поки рішення має формальний характер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпропетровській області ввели надзвичайну ситуацію
"Вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, а рішення комісії є швидше формальним та необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить"
24 Канал
Таке рішення прийняла регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, передає 24 КАНАЛ.
"Вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, а рішення комісії є швидше формальним та необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить,"– прокоментував це голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник.
В облраді також зауважують, що це рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій, згідно з класифікатором, що затверджений ДСНС.
Олійник також висловив надію, що уряд забезпечить усі області експрес-тестами для діагностики коронавірусу. Облрада регіону окремо звернулася до керівництва поліції. Їх попросили "не дуже старатися у закритті підприємств там, де для цього немає гострої потреби".
"Ми повинні зберегти максимальне життєзабезпечення регіону", – пояснюють таке прохання в Дніпропетровській облраді.
Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.
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