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У Дніпропетровській області ввели надзвичайну ситуацію

"Вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, а рішення комісії є швидше формальним та необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить"
На Дніпропетровщині місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Поки рішення має формальний характер.
У Дніпропетровській області ввели надзвичайну ситуацію 24 Канал

Таке рішення прийняла регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, передає 24 КАНАЛ.

"Вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, а рішення комісії є швидше формальним та необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить,"– прокоментував це голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник.

В облраді також зауважують, що це рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій, згідно з класифікатором, що затверджений ДСНС. 
 
Олійник також висловив надію, що уряд забезпечить усі області експрес-тестами для діагностики коронавірусу. Облрада регіону окремо звернулася до керівництва поліції. Їх попросили "не дуже старатися у закритті підприємств там, де для цього немає гострої потреби".
 
"Ми повинні зберегти максимальне життєзабезпечення регіону", – пояснюють таке прохання в Дніпропетровській облраді.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.

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20 03 2020 14:00
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