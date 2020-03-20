У Дніпропетровській області ввели надзвичайну ситуацію

"Вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, а рішення комісії є швидше формальним та необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить"

На Дніпропетровщині місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Поки рішення має формальний характер.

Таке рішення прийняла регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, передає 24 КАНАЛ.

"Вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, а рішення комісії є швидше формальним та необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить,"– прокоментував це голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник.

В облраді також зауважують, що це рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій, згідно з класифікатором, що затверджений ДСНС.

Олійник також висловив надію, що уряд забезпечить усі області експрес-тестами для діагностики коронавірусу. Облрада регіону окремо звернулася до керівництва поліції. Їх попросили "не дуже старатися у закритті підприємств там, де для цього немає гострої потреби".

"Ми повинні зберегти максимальне життєзабезпечення регіону", – пояснюють таке прохання в Дніпропетровській облраді.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.