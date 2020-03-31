У Франківську у пологовому померла породілля, в якої підозрювали коронавірус

"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели до реанімаційного відділення. Почувається малятко добре, загрози для життя немає"

В Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус. У померлої взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, результати будуть готові найближчим часом.

Про це повідомило місцеве видання Galka.if.ua, передає 24 КАНАЛ.

Генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки, але зазначив, що діагноз COVID-19 ще не встановлений, а зразки аналізів жінки перевіряють.

"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели до реанімаційного відділення. Почувається малятко добре, загрози для життя немає",– розповів Павлушинський.

Раніше в Ірпені наявність коронавірусної інфекції підтвердили у вагітної жінки. Попередній ПЛР-аналіз показав позитивний результат. Вранці наступного дня вона у пологовому народила хлопчика. Згодом повідомили, що стан і жінки, і її немовляти задовільний. Втім, дитину від породіллі забрали та на час лікування віддали родичам.

Важливо! В Україні немає розроблених алгоритмів дій лікарів та епідеміологів на випадок виявлення коронавірусу у вагітних, породіль та немовлят.

Коронавірус і пологи

Проблемою є прийом пологовими будинками хворих на COVID-19 жінок, адже їм потрібна ізоляція в окремі кімнати та недопущення інфікування інших породіль.

Зокрема, Уляна Супрун радила, що повинні бути заклади чи відділення, де народжуватимуть інфіковані жінки. Це простіше, ніж в кожному закладі забезпечити розділення здорових та інфікованих, і запобігти поширенню вірусу між ними з персоналом.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську з 2 квітня запрацюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста.