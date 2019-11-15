У Франції сильні снігопади знеструмили 300 тис. будинків

Через негоду загинула щонайменше одна людина, ще одна була травмована

На південному сході Франції в регіоні Рона-Альпи через сильні снігопади без електрики залишилися 300 тисяч будинків, також порушено залізничне сполучення. Щонайменше одна людина загинула внаслідок негоди.

63-річний чоловік із товаришем намагався прибрати з дороги дерево, що впало під вагою снігу, але в цей час просто на нього звалилося ще одне дерево. Через це також був травмований 27-річний чоловік, передає LB.ua.

Перебої з електрикою зафіксовано в департаментах Ардеш, Рон, Ізер і Дром. Там і в ще кількох департаментах оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Префектура Ізера закликала жителів відмовитися від будь-яких поїздок, не братися за прибирання снігу і відновлення телевізійних антен на даху, щоб іще дужче не наражати себе на небезпеку. У Луарі скасували рейси всіх шкільних автобусів, однак заняття відбуваються за розкладом.

За оцінками синоптиків, найближчим часом снігопад не вщухне - в ніч з 15 на 16 листопада очікується випадання ще 20-30 см снігу. Повідомляють також, що це найсильніші снігопади у Франції за останні 20 років.