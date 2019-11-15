Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції сильні снігопади знеструмили 300 тис. будинків

Через негоду загинула щонайменше одна людина, ще одна була травмована
На південному сході Франції в регіоні Рона-Альпи через сильні снігопади без електрики залишилися 300 тисяч будинків, також порушено залізничне сполучення. Щонайменше одна людина загинула внаслідок негоди.
У Франції сильні снігопади знеструмили 300 тис. будинків Фото: gettyimages.com

63-річний чоловік із товаришем намагався прибрати з дороги дерево, що впало під вагою снігу, але в цей час просто на нього звалилося ще одне дерево. Через це також був травмований 27-річний чоловік, передає LB.ua.

Перебої з електрикою зафіксовано в департаментах Ардеш, Рон, Ізер і Дром. Там і в ще кількох департаментах оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Префектура Ізера закликала жителів відмовитися від будь-яких поїздок, не братися за прибирання снігу і відновлення телевізійних антен на даху, щоб іще дужче не наражати себе на небезпеку. У Луарі скасували рейси всіх шкільних автобусів, однак заняття відбуваються за розкладом.

За оцінками синоптиків, найближчим часом снігопад не вщухне - в ніч з 15 на 16 листопада очікується випадання ще 20-30 см снігу. Повідомляють також, що це найсильніші снігопади у Франції за останні 20 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2019 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.