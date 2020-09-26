Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У Грузії - вперше майже 300 нових заражень за добу

За минулу добу одужали 60 людей - у 5 разів менше, ніж захворіли
За останню добу в країні зареєстрували 296 нових випадків зараження коронавірусом.
У Грузії - вперше майже 300 нових заражень за добу Фото: РБК-Україна

У Грузії добова кількість заражень коронавірусом вперше наблизилася до 300.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це повідомили органи охорони здоров’я.

За останню добу в країні зареєстрували 296 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 4960, з них 1819 вже одужали. 

За минулу добу одужали 60 людей - у 5 разів менше, ніж захворіли. 

Починаючи з середини вересня, показники нових заражень коронавірусом у Грузії майже щоденно встановлюють рекорди. 

Ще 9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи, а початок навчального року у найбільших містах відклали до 1 жовтня. 

Попри нові рекорди кількості заражень, влада поки не планує повторно запроваджувати жорсткий карантин. 

31 жовтня у Грузії мають відбутися парламентські вибори. 

Читайте також: До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2020 16:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.