У Херсонській області померла медсестра з COVID-19

Від коронавірусу в Херсонській області померла медсестра лікарні в Олешках.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передають місцеві ЗМІ, передає РБК - Україна.

За його словами, коронавірус у медсестри виявили посмертно. На сьогодні близько сотні працівників Олешківської лікарні відсторонені від роботи, встановлюються контактні особи померлої.

"Це медична сестра. У неї взяли аналіз вранці і повинні були його зробити. Увечері, коли мали бути відомі результати, вона, на жаль, померла", - додав Короленко.

Нагадаємо, що у Житомирі через карантин для непоширення коронавірусу вирішили обмежити традиційне святкування Великодніх свят. Так, паски продаватимуть у магазинах вже освяченими, недільні богослужіння транслюватимуть по місцевих каналах, а кладовища у поминальні дні закриють.