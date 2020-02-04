Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Херсонській області померла медсестра з COVID-19

Медсестра працювала у лікарні в Олешках
Від коронавірусу в Херсонській області померла медсестра лікарні в Олешках.
У Херсонській області померла медсестра з COVID-19 ukrinform.ua/

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передають місцеві ЗМІ, передає РБК - Україна.

За його словами, коронавірус у медсестри виявили посмертно. На сьогодні близько сотні працівників Олешківської лікарні відсторонені від роботи, встановлюються контактні особи померлої.

"Це медична сестра. У неї взяли аналіз вранці і повинні були його зробити. Увечері, коли мали бути відомі результати, вона, на жаль, померла", - додав Короленко.

Нагадаємо, що у Житомирі через карантин для непоширення коронавірусу вирішили обмежити традиційне святкування Великодніх свят. Так, паски продаватимуть у магазинах вже освяченими, недільні богослужіння транслюватимуть по місцевих каналах, а кладовища у поминальні дні закриють.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2020 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Звернення міністра охорони здоров

Звернення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.