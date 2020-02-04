Великдень у Житомирі в час карантину: паски продаватимуть освячені, а кладовища закриють

"Домовилися з хлібзаводами про освячення пасок на виробництві (в торговельних мережах можна буде купити вже освячені)"

У Житомирі через карантин для непоширення коронавірусу вирішили обмежити традиційне святкування Великодніх свят. Так, паски продаватимуть у магазинах вже освяченими, недільні богослужіння транслюватимуть по місцевих каналах, а кладовища у поминальні дні закриють.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин на своїй фесбук сторінці відзначив, що додаткові обмеження на Великдень запровадили, щоб не наражати людей на небезпеку, передає 24 КАНАЛ.

Також він закликав усіх поставитися з розумінням до цих рішення і за можливості повідомити своїх рідних та близьких.

Освячення пасок

Традиційну паску, без якої неможливо уявити святкування Великодня, у Житомирі продаватимуть вже освяченою.

"Домовилися з хлібзаводами про освячення пасок на виробництві (в торговельних мережах можна буде купити вже освячені)",– розповів Сухомлин.

Трансляція богослужінь: де і коли дивитися

Прямі трансляції великодніх богослужінь будуть здійснювати з храмів різних конфесій: Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ, Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ, церкви Святого Василія Великого УГКЦ та Семінарійського костелу Святого Йоанна з Дуклі РКЦ.

Телеканал C-TV. 12 квітня з 10:30 до 12:00 транслюватиметься літургія з Семінарійського костелу Святого Йоанна з Дуклі РКЦ.

Телеканал СК1. 19 квітня 00:00 – 03:00 буде транслювати богослужіння зі Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ;

Телеканал СК1. 19 квітня 10:00 – 11: 30 із церкви Святого Василія Великого УГКЦ.

Телеканал C-TV. 19 квітня з 23:30 до 03:30 транслюватиметься служба з Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ.

Закриття кладовищ

На території Житомирської міської ОТГ у поминальні дні будуть закриті для відвідування кладовища:

Польський цвинтар, Корбутівське, Старобрядове, Смоківське та кладовище села Вереси будуть закриті 18, 19, 20, 23, 25 та 26 квітня;

Російсько-Вільське та Смолянське кладовища — 18, 19,20, 23, 25, 26, 27 та 28 квітня;

Чеське — 18, 19, 20, 23, 25, 26 квітня та 3 травня.

Зміни руху транспорту

У Житомирі під час Великодніх свят також буде змінена схема руху громадського транспорту. Зокрема, у місті перекриють рух по Західному шосе (окрім вантажівок, спецтехніки та автомобілів, задіяних в обрядах поховання).

Що каже влада про святкування Великодня в умовах карантину:

Через карантин святкування Великодня у 2020 році, яке припадає на 19 квітня, буде значно обмежене. Президент Володимир Зеленський вже обговорив цю тему з керівниками усіх церков в Україні, і зараз влада готує план "Великдень вдома". Він передбачає:

Можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.

У разі великого скупчення людей священники мають проводити бесіди з парафіянами та роз'яснювати їм, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

Наразі Православна церква України та Українська греко-католицька церква розробляють різні версії, як проходитиме Великдень і як правитимуть літургії в страсний тиждень.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.