НОВИНИНа горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг, хмарно і обмежена видимість.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах намело снігу
Вітер південно-західній 12-13 м/с. Температура повітря -4°С
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Про це повідомля Укрінформ із посиланням на інформацію Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Фейсбуці.
“Вітер південно-західній 12-13 м/с. Температура повітря -4°С”, - йдеться у повідомленні.
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26 11 2021 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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