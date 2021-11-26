У Карпатах намело снігу Вітер південно-західній 12-13 м/с. Температура повітря -4°С

На горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг, хмарно і обмежена видимість.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію