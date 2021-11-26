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У Карпатах намело снігу

Вітер південно-західній 12-13 м/с. Температура повітря -4°С
На горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг, хмарно і обмежена видимість.
У Карпатах намело снігу Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Про це повідомля Укрінформ із посиланням на інформацію Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Фейсбуці.
 
Вітер південно-західній 12-13 м/с. Температура повітря -4°С”, - йдеться у повідомленні.
 
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26 11 2021 11:24
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