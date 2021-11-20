ВІДПОЧИНОК НОВИНИНа горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало до 1 метру снігу. Температура знизилася до 5 градусів морозу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах випав метр снігу
Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах передуви снігу до 1 м", - йдеться в повідомленні.
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20 11 2021 13:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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