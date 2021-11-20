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У Карпатах випав метр снігу

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало до 1 метру снігу. Температура знизилася до 5 градусів морозу.
У Карпатах випав метр снігу Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах передуви снігу до 1 м", - йдеться в повідомленні.

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20 11 2021 13:00
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