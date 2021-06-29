В українських Карпатах туристи досі катаються на лижах

В українських Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.

Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив екскурсовод Сергій Прокоп.

За його словами, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше – це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.

"Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", – зазначив Прокоп.



Фото: @sneginfo

За його словами, сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане.



Фото: @sneginfo Фото: @sneginfo

Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.