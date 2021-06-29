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29 06 2021 12:57

В українських Карпатах туристи досі катаються на лижах

Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня
В українських Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.
В українських Карпатах туристи досі катаються на лижах Фото: @sneginfo
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив екскурсовод Сергій Прокоп.
 
За його словами, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше – це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.  
 
"Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", – зазначив Прокоп.
 

Фото: @sneginfo
 
За його словами, сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане. 
 

Фото: @sneginfo
 
Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм. 
 
 
 
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