ВІДПОЧИНОК ФОТОВ українських Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.
Фото: @sneginfo
Фото: @sneginfoПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
29 06 2021 12:57
В українських Карпатах туристи досі катаються на лижах
Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня
Фото: @sneginfo
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив екскурсовод Сергій Прокоп.
За його словами, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше – це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.
"Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", – зазначив Прокоп.
Фото: @sneginfo
За його словами, сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане.
Фото: @sneginfo
Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.
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