CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Закарпатській області, поблизу села Ділове на Рахівщині, на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах снігова лавина перекрила частину дороги
Зійшла лавина в обсязі 40 куб. м, яка перекрила половину проїжджої частини
Фото: photographers.ua
Про це повідомляє "Укравтодор" у Facebook.
"Близько 19.00 сьогодні на дорозі Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів, км 154+000, поблизу с.Ділове, зійшла лавина в обсязі 40 куб. м, яка перекрила половину проїжджої частини", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що для розчищення дороги направлено спецтехніку.
Нагадаємо, що у США через сильні морози та снігопади на Середньому Заході загинула щонайменше 21 людина.
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01 02 2019 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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