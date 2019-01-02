У Карпатах снігова лавина перекрила частину дороги

Зійшла лавина в обсязі 40 куб. м, яка перекрила половину проїжджої частини

У Закарпатській області, поблизу села Ділове на Рахівщині, на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.

Про це повідомляє "Укравтодор" у Facebook.

"Близько 19.00 сьогодні на дорозі Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів, км 154+000, поблизу с.Ділове, зійшла лавина в обсязі 40 куб. м, яка перекрила половину проїжджої частини", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що для розчищення дороги направлено спецтехніку.

Нагадаємо, що у США через сильні морози та снігопади на Середньому Заході загинула щонайменше 21 людина.