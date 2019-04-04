У Коломиї за півроку спалили автомобілі трьох депутатів, міськрада попросила про допомогу

У місті Коломия Івано-Франківської області за останні півроку спалили автомобілі трьом депутатам. У зв'язку із цим міськрада звернулася до силовиків з проханням про допомогу.

15 листопада спалили автомобіль депутата Сергія Лосюка ("Батьківщина"), 4 січня - депутата Сергія Проскурняка ("Самопоміч"), 30 березня - депутата Любомира Бордуна ("Самопоміч"), йдеться у зверненні міськради від 4 квітня до генерального прокурора, голови СБУ і голови Національної поліції.

Крім того, з листопада 2014 року не встановлено паліїв майна депутата Геннадія Романюка ("Народний контроль").

"Оскільки це вже третій спалений автомобіль депутатів Коломийської міської ради за останні шість місяців, то це говорить про те, що особи, які вчиняють ці кримінальні правопорушення, відчувають безкарність і безсилля правоохоронних органів, оскільки в жодному кримінальному провадженні не встановлені винні особи і не спрямовано жодного обвинувального акта до суду", - йдеться у зверненні.

Мер Коломиї Ігор Слюзар у фейсбуці, коментуючи це звернення, написав, що за підпалами можуть стояти авторитети з 90-х, які поміняли "шкірянки і битки на партквитки і краватку".

Нагадаємо, що у Покровську спалили автомобіль секретаря міської радиІрини Сущенко.