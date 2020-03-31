У Конотопі від коронавірусу померла ще одна людина

У Конотопі (Сумська область) від коронавірусної хвороби померла ще одна людина.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає УКРІНФОРМ.

«Я мовчати більше не можу! В Конотопі сьогодні ще одна смерть від коронавірусу і додатково троє захворілих на цю недугу! P.S. Всього 9 людей з коронавірусом. Двоє вже мертві. З них вісім - з села Козацького (там і два трупи). Одна людина з села Попівки», - повідомив Семеніхін.

Цю інформацію підтвердили в Сумському обласному лабораторному центрі. Попередньо, померла 59-річна жінка, яка лежала в Конотопській ЦРЛ з раніше померлою від коронавірусу жінкою.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Сумського обласного лабораторного центру, станом на ранок 31 березня в Сумській області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 1 – у Конотопському районі – летальний. 9 захворілих – мешканці Конотопського району, з них 8 – із села Козацьке.

Померла – 76-річна жителька села Козацьке Конотопського району. Жінка, яка проживала з онуком, працівником місцевої швидкої допомоги, потрапила до Конотопської ЦРЛ 23 березня. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак 25 березня вона померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила вірусом онука, сина і доньку.

З метою протидії поширенню коронавірусу на в’їзді до Конотопу облаштовані санітарні контрольно-пропускні пункти.

Нагадаємо, що у половини перехворіли COVID-19 вірус зберігається в організмі від одного до восьми днів, навіть після зникнення всіх симптомів.