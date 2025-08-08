Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ вдалося відвоювати частину територій у Сумській області – WSJ

08 серпня 2025, 09:35
ЗСУ вдалося відвоювати частину територій у Сумській області – WSJ
Фото: Генштаб ЗСУ
Із середини липня росія практично припинила наступ у цьому районі
Українські війська зупинили літній наступ росії в Сумській області, відвоювавши частину територій, що продемонструвало нездатність москви проводити рішучі операції на полі бою.
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
В результаті, лідер росії путін, який погодився зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, прибуде на переговори без вирішальної перемоги на полі бою, яка могла б зміцнити його позиції.
 
Із середини липня росія практично припинила наступ у цьому районі, а за останні тижні, за словами офіцерів і аналітиків, Україна повернула собі від 4 до 6 квадратних миль території і два села.
 
"Противник у цьому районі виснажений", - заявив майор Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку, який воює в цьому регіоні вже рік.
 
Однак, за словами українських офіцерів, у росії в цьому районі все ще є резерв чисельністю понад 50 000 військовослужбовців, що викликало побоювання в українських військ у Сумській області, що ситуація може знову змінитися.
 
"Просто їх більше, ніж нас, і вони будуть продовжувати наступ", - сказав командир української артилерійської батареї 43-ї бригади з позивним "Рись".
 
В Україні на кожних п'ятьох росіян припадає один солдат, повідомив командир полку Ширяєв. За іншими оцінками, цей показник становить один до чотирьох.
 
Військовослужбовці в Сумській області говорять про тактику, яка знайома по всій лінії фронту. Росіяни починають із бомбардування українських позицій і лісових масивів, які вони використовують як укриття, керованими авіабомбами, безпілотниками й артилерією, а потім атакують невеликими піхотними групами, розповів кулеметник Макс. При цьому в таких боях практично немає бронетехніки, наприклад, танків, кажуть солдати.
 
За словами Ширяєва, найбільшої руйнівної сили завдають авіабомби або традиційні осколково-фугасні боєприпаси з дешевими системами наведення.
 
Проте Україні вдалося зупинити просування москви частково завдяки тому, що вона атакувала російську логістику, транспорт, що доправляє припаси і підкріплення, за допомогою артилерії і безпілотників, розповів капрал військової розвідки. За його словами, в деяких випадках українські війська знищували цілі дороги, щоб відрізати передові позиції росії. Головне управління військової розвідки України заявило, що українським військам також вдалося проникнути в тил супротивника і атакувати російські позиції.
 
Відтоді, за словами деяких військовослужбовців, дислокованих там, темпи російського наступу в регіоні знизилися.
