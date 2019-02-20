У Києві вшанували пам’ять загиблих на Майдані і запалили "Промені Гідності"

На Алеї Героїв Небесної сотні зібрались десятки людей: вони приносили квіти та лампадки до рукотворного меморіалу на Алеї

На Майдані Незалежності у місцях загибелі учасників Революції Гідності запалили "Промені Гідності". Вони, за задумом організаторів цієї акції, символізують, душі загиблих.

Щорічна акція відбувається на Майдані з метою вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні. Активіст Владислав Грезєв, який теж прийшов на Майдан, зазначив: "Дуже добре, що вдалося втілити знову ідею з "Променями Гідності" - це така можливість нагадувати такою візуальною частиною усім киянам, що тут відбулося 5 років тому. І це символічна річ, яка має відбуватися щороку. Щойно була церемонія запалення цих променів, це було дуже зворушливо", повідомляє "Громадське".

Також на Алеї Героїв Небесної сотні зібрались десятки людей: вони приносили квіти та лампадки до рукотворного меморіалу на Алеї. Пам’ять загиблих вшанували молебнем, який провели у капличці, розповіла журналістка Громадського з місця подій.

"Сьогодні вітали з перемогою. А я кажу: яка перемога? Перемога була 21-22 (лютого), а 20-го був ще шок від стількох смертей, коли люди падали біля тебе, коли їх носили повз тебе, і то була дуже сумна, жахлива дата" - згадує учасник Революції Гідності Олександр.

Нагадаємо, що пріоритетність притягнення до відповідальності президента-утікача Віктора Януковича, яку обрав для себе генеральний прокурор Юрій Луценко, закриває інтерес сприяти в розслідуванні щодо виконавців злочинів на Майдані.