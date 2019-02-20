У Києві вшанували пам’ять загиблих на Майдані і запалили "Промені Гідності"
Щорічна акція відбувається на Майдані з метою вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні. Активіст Владислав Грезєв, який теж прийшов на Майдан, зазначив: "Дуже добре, що вдалося втілити знову ідею з "Променями Гідності" - це така можливість нагадувати такою візуальною частиною усім киянам, що тут відбулося 5 років тому. І це символічна річ, яка має відбуватися щороку. Щойно була церемонія запалення цих променів, це було дуже зворушливо", повідомляє "Громадське".
Також на Алеї Героїв Небесної сотні зібрались десятки людей: вони приносили квіти та лампадки до рукотворного меморіалу на Алеї. Пам’ять загиблих вшанували молебнем, який провели у капличці, розповіла журналістка Громадського з місця подій.
"Сьогодні вітали з перемогою. А я кажу: яка перемога? Перемога була 21-22 (лютого), а 20-го був ще шок від стількох смертей, коли люди падали біля тебе, коли їх носили повз тебе, і то була дуже сумна, жахлива дата" - згадує учасник Революції Гідності Олександр.
Нагадаємо, що пріоритетність притягнення до відповідальності президента-утікача Віктора Януковича, яку обрав для себе генеральний прокурор Юрій Луценко, закриває інтерес сприяти в розслідуванні щодо виконавців злочинів на Майдані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"