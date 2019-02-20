Злочини на Майдані: ГПУ більше зацікавлена в притягненні до відповідальності Януковича

"Нерозуміючи того, що поки ми не з'ясуємо обставини, як відбувалися вбивства, хто їх вчинив, хто передавав накази, притягти до відповідальності, достатньо зібрати доказів для засудження тих же ж осіб, які підозрюються в організації, не буде"

Пріоритетність притягнення до відповідальності президента-утікача Віктора Януковича, яку обрав для себе генеральний прокурор Юрій Луценко, закриває інтерес сприяти в розслідуванні щодо виконавців злочинів на Майдані.

Про це заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє "Громадське".

"Прокурор (Юрій Луценко - ред.) оголосив пріоритетом при призначенні на посаду саме притягнення до відповідальності Януковича…й інших високопосадовців, причетних, яким повідомлено про підозру в організації цих подій, от інтерес щодо саме цього розслідування закриває інтерес і бажання сприяти у розслідуваннях щодо виконавців", - сказав Горбатюк.

Він зазначив, що поки ГПУ не з'ясує обставини, у яких відбувалися вбивства, притягти до відповідальності підозрюваних в організації неможливо.

"Нерозуміючи того, що поки ми не з'ясуємо обставини, як відбувалися вбивства, хто їх вчинив, хто передавав накази, притягти до відповідальності, достатньо зібрати доказів для засудження тих же ж осіб, які підозрюються в організації, не буде", - сказав Горбатюк.

Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.