Злочини на Майдані: ГПУ більше зацікавлена в притягненні до відповідальності Януковича
Про це заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє "Громадське".
"Прокурор (Юрій Луценко - ред.) оголосив пріоритетом при призначенні на посаду саме притягнення до відповідальності Януковича…й інших високопосадовців, причетних, яким повідомлено про підозру в організації цих подій, от інтерес щодо саме цього розслідування закриває інтерес і бажання сприяти у розслідуваннях щодо виконавців", - сказав Горбатюк.
Він зазначив, що поки ГПУ не з'ясує обставини, у яких відбувалися вбивства, притягти до відповідальності підозрюваних в організації неможливо.
"Нерозуміючи того, що поки ми не з'ясуємо обставини, як відбувалися вбивства, хто їх вчинив, хто передавав накази, притягти до відповідальності, достатньо зібрати доказів для засудження тих же ж осіб, які підозрюються в організації, не буде", - сказав Горбатюк.
Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.
32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"