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У Київській області підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом

Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів.
На Київщині зафіксували 5 нових випадків інфікування Covid-19. Відомо, що усі хворі проживають в Обухівському районі.
У Київській області підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом Фото: Правда

Про це під час прес-брифінгу Київської ОДА повідомив Василь Володін, передає 24 КАНАЛ.

За словами Володіна, о 6 ранку 23 березня з підозрою на коронавірус в медичні установи звернулися 29 людей. 22 людям зробили експрес-тести на коронавірус, які показали позитивний результат у 7 осіб.

Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів. 

Вочевидь, тепер в Україні зафіксовано 78 випадків зараження коронавірусом. 3 з них виявились летальними, а 1 людина одужала.

Нагадаємо, що лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходять 18 громадян України, на карантині перебувають 155 наших співвітчизників, шестеро українців одужали.

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23 03 2020 17:00
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