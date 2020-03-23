У Київській області підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом

Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів.

На Київщині зафіксували 5 нових випадків інфікування Covid-19. Відомо, що усі хворі проживають в Обухівському районі.

Про це під час прес-брифінгу Київської ОДА повідомив Василь Володін, передає 24 КАНАЛ.

За словами Володіна, о 6 ранку 23 березня з підозрою на коронавірус в медичні установи звернулися 29 людей. 22 людям зробили експрес-тести на коронавірус, які показали позитивний результат у 7 осіб.

Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів.

Вочевидь, тепер в Україні зафіксовано 78 випадків зараження коронавірусом. 3 з них виявились летальними, а 1 людина одужала.

Нагадаємо, що лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходять 18 громадян України, на карантині перебувають 155 наших співвітчизників, шестеро українців одужали.