НОВИНИНа Київщині зафіксували 5 нових випадків інфікування Covid-19. Відомо, що усі хворі проживають в Обухівському районі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Київській області підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом
Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів.
Фото: Правда
Про це під час прес-брифінгу Київської ОДА повідомив Василь Володін, передає 24 КАНАЛ.
За словами Володіна, о 6 ранку 23 березня з підозрою на коронавірус в медичні установи звернулися 29 людей. 22 людям зробили експрес-тести на коронавірус, які показали позитивний результат у 7 осіб.
Після проведення лабораторної діагностики, наявність інфекції підтвердилась у 5 пацієнтів.
Вочевидь, тепер в Україні зафіксовано 78 випадків зараження коронавірусом. 3 з них виявились летальними, а 1 людина одужала.
Нагадаємо, що лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходять 18 громадян України, на карантині перебувають 155 наших співвітчизників, шестеро українців одужали.
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