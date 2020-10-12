У листопаді ринок електромобілів скоротився майже на 28% – асоціація
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на асоціацію автовиробників України "Укравтопром".
Зазначається, що із загальної кількості в 514 електрокарів 481 легковий і 33 - комерційних.
Водночас виросла частка нових машин, яка склала 10% проти 6% роком раніше.
"Уживані електрокари з-за кордону в листопаді придбав 461 автомобіліст, що на 31% менше, ніж торік, тоді як попит на нові електричні машини виріс на 29%, до 53 одиниць", - йдеться у повідомленні.
Найпопулярніший електромобіль в Україні - Nissan Leaf - в минулому місяці придбали 126 чол.
"Далі в топ-5 електрокарів, зі значним відставанням від лідера, увійшли: Chevrolet Bolt - 69 шт.; Tesla Model 3 - 55 шт.; Tesla Model S - 36 шт.; BMW i3 - 23 шт.
У частині комерційних електромобілів всю статистику сформували дві моделі: Renault Kangoo Z.E. - 26 шт. та Nissan e-NV200 - 7 шт", - зазначили в асоціації.
Загалом за період з січня по листопад 2020 року український автопарк поповнили 6823 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка уживаної техніки склала 92 відсотки.
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