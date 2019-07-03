У лютому зафіксовано абсолютний рекорд ввезення "євроблях"

Всього в лютому первинну реєстрацію в Україні пройшли 90,8 тис. легкових автомобілів

За останній місяць пільгового розмитнення автомобілів українці ввезли 85 тис. "євроблях", що в 14 разів більше, ніж рік тому.

Всього в лютому первинну реєстрацію в Україні пройшли 90,8 тис. легкових автомобілів, повідомляє "Лівий берег".

Найбільш популярною маркою в розмитненому секонд-хенді в лютому був Volkswagen. Українські номери встиг отримати 17971 старий Volkswagen.

На другому місці Opel - 9420 вживані автомобілі цієї марки пройшли першу реєстрацію в Україні за місяць.

Автомобілі марки Audi посіли третє місце - 7608 машин, BMW вибрали 6442 українці, і це четвертий результат.

Замикає п'ятірку найпопулярніших марок лютого RENAULT, 6120 автомобілів, які поміняли свої іноземні номери на українські.

З початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 136,5 тис. вживаних легкових автомобілів, що ввозяться з-за кордону, що в 12 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Державна фіскальна служба повідомила, що з 25 листопада 2018 року по 24 лютого 2019 року на пільгових умовах були розмитнені 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах. Їх власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

Додамо, що обсяги виробництва автомобілів в Україні у лютому 2019 року скоротились на 65% проти попереднього місяця