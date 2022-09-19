У Маріуполі окупаційна влада посилює режим, є перші затримані

Одночасно боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі самопроголошена "влада" розпочала комплексну операцію з посилення режиму, повідомляють про перші арешти активних мешканців міста.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

"Окупаційна влада розпочала комплексну операцію з посилення режиму. По місту стрімке зростання патрулів у складі комендатури, російських військових та поліції окупантів. Мобільні блокпости. Масові перевірки документів у чоловіків…Повідомляють про перші арешти, зокрема встановлено та заарештовано (читай кинуто "на підвал") автора відео з бунтом мешканців Лівобережжя", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що одночасно боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті.

Також, за словами Андрющенка , у селі під Маріуполем окупанти примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли в Донецьк.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення у Маріуполі загинуло близько 22 тисяч мирних жителів. Понад 50 тисяч були депортовані до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.

Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тисяч жителів.

Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.

Із захопленого Маріуполя росіяни вивозять усе вціліле майно: тролейбуси, "розумні дошки" зі шкіл, обладнання з лікарень, зерно і метал. При цьому намагаються створити картинку "відновлення життя" у майже знищеному ними місті. Утім, Маріуполь і сьогодні залишається без нормального постачання електрики, води, газу.