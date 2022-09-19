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У Маріуполі окупаційна влада посилює режим, є перші затримані

Ольга
Матарикіна
Одночасно боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті
У Маріуполі окупаційна влада посилює режим, є перші затримані Фото: Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка
У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі самопроголошена "влада" розпочала комплексну операцію з посилення режиму, повідомляють про перші арешти активних мешканців міста.
 
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
 
"Окупаційна влада розпочала комплексну операцію з посилення режиму. По місту стрімке зростання патрулів у складі комендатури, російських військових та поліції окупантів. Мобільні блокпости. Масові перевірки документів у чоловіків…Повідомляють про перші арешти, зокрема встановлено та заарештовано (читай кинуто "на підвал") автора відео з бунтом мешканців Лівобережжя", - зазначив Андрющенко.
 
Він додав, що одночасно боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті.
 
Також, за словами Андрющенка, у селі під Маріуполем окупанти примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли в Донецьк.
 
Нагадаємо, від початку російського вторгнення у Маріуполі загинуло близько 22 тисяч мирних жителів. Понад 50 тисяч були депортовані до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.
Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тисяч жителів.
Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.
Із захопленого Маріуполя росіяни вивозять усе вціліле майно: тролейбуси, "розумні дошки" зі шкіл, обладнання з лікарень, зерно і метал. При цьому намагаються створити картинку "відновлення життя" у майже знищеному ними місті. Утім, Маріуполь і сьогодні залишається без нормального постачання електрики, води, газу.
 
 
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19 09 2022 13:13
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