НОВИНИОдночасно боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в містіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі окупаційна влада посилює режим, є перші затримані
Фото: Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка
У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі самопроголошена "влада" розпочала комплексну операцію з посилення режиму, повідомляють про перші арешти активних мешканців міста.
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
"Окупаційна влада розпочала комплексну операцію з посилення режиму. По місту стрімке зростання патрулів у складі комендатури, російських військових та поліції окупантів. Мобільні блокпости. Масові перевірки документів у чоловіків…Повідомляють про перші арешти, зокрема встановлено та заарештовано (читай кинуто "на підвал") автора відео з бунтом мешканців Лівобережжя", - зазначив Андрющенко.
Він додав, що одночасно боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті.
Також, за словами Андрющенка, у селі під Маріуполем окупанти примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли в Донецьк.
Нагадаємо, від початку російського вторгнення у Маріуполі загинуло близько 22 тисяч мирних жителів. Понад 50 тисяч були депортовані до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.
Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тисяч жителів.
Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.
Із захопленого Маріуполя росіяни вивозять усе вціліле майно: тролейбуси, "розумні дошки" зі шкіл, обладнання з лікарень, зерно і метал. При цьому намагаються створити картинку "відновлення життя" у майже знищеному ними місті. Утім, Маріуполь і сьогодні залишається без нормального постачання електрики, води, газу.
Раніше повідомлялося, що загарбники розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя.
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