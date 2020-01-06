У Мінінфраструктури розповіли, з якими країнами планують насамперед відновити авіасполучення

З 15 червня почнемо відновлювати регулярне міжнародне авіасполучення, але кількість країн, які будуть відкриті, — буде обмежено"

У Міністерстві інфраструктури заявили, що зараз працюють над відновленням міжнародного авіасполучення з 15 червня на "найбільш популярні напрямки".

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає "Громадське".

"З 15 червня почнемо відновлювати регулярне міжнародне авіасполучення, але кількість країн, які будуть відкриті, — буде обмежено", — зазначив Криклій.

Він додав, що передусім працюють над відновленням авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Чорногорією, Хорватією та Грузією. Міністр пообіцяв, що точні дані у відомстві повідомлять протягом тижня.

"Поки ми не говоримо (про відновлення авіасполучення — ред.) з Італією та Іспанією через епідеміологічну ситуацію в цих країнах", — додав Криклій.

За його словами, міжнародні напрямки відкривають за двома умовами: якщо країна погоджується приймати українців, а Україна — громадян цієї держави, та сприятлива епідеміологічна ситуація за кордоном.

Крім того, Криклій зазначив, що з 15 червня мають відновити і міжнародне, і внутрішнє авіасполучення, але у міністерстві працюють над тим, щоб внутрішнє відновити раніше.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало.