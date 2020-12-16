У МОЗ остерігаються спалаху COVID-19 після новорічних свят

МОЗ припускає зростання захворюваності на коронавірусну хворобу після новорічних свят і надалі збільшує потужності системи охорони здоров'я.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Ми продовжуємо зміцнювати систему охорони здоров'я щодо прийому хворих на COVID-19, збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем - їх вже понад 34 тисячі. І ми продовжуємо це робити, тому що готуємося до різного розвитку подій, пов'язаних з COVID-19... Скажу відверто, ми з тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб не сталося спалаху після святкування новорічних свят", - сказав Степанов.

Він закликав громадян дотримуватися обмежувальних заходів, маскового режиму, а також уникати скупчення людей, особливо напередодні та під час свят.

Нагадаємо, що 16 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 535 417 осіб, летальних випадків - 15 744.