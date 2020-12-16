Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У МОЗ остерігаються спалаху COVID-19 після новорічних свят

МОЗ припускає зростання захворюваності на коронавірусну хворобу після новорічних свят і надалі збільшує потужності системи охорони здоров'я.
У МОЗ остерігаються спалаху COVID-19 після новорічних свят Фото: МОЗ

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Ми продовжуємо зміцнювати систему охорони здоров'я щодо прийому хворих на COVID-19, збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем - їх вже понад 34 тисячі. І ми продовжуємо це робити, тому що готуємося до різного розвитку подій, пов'язаних з COVID-19... Скажу відверто, ми з тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб не сталося спалаху після святкування новорічних свят", - сказав Степанов.

Він закликав громадян дотримуватися обмежувальних заходів, маскового режиму, а також уникати скупчення людей, особливо напередодні та під час свят.

Нагадаємо, що 16 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 535 417 осіб, летальних випадків - 15 744.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 12 2020 12:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.